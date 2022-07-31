Москва, , 23:01 — REGNUM Возможность применения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины не рассматривается, заявил замгенсека ОДКБ Валерий Семериков в интервью «Союзники. ОДКБ».

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что ситуация вокруг Украины затрагивает интересы России и Белоруссии. При этом Москва и Минск обсуждали спецоперацию в ходе встречи лидеров стран — членов ОДКБ.

«При этом о каких-либо действиях в формате ОДКБ речи не идет», — подчеркнул Семериков.

Он добавил, что в секретариате организации внимательно следят за обстановкой вокруг Украины. Также ОДКБ изучает активность США и других западных стран у границ стран — членов организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ряд стран СНГ и ОДКБ заняли выжидательную позицию на фоне проведения российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. При этом, по его словам, западное давление на страны ОДКБ продолжает нарастать.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко рассказал о выжидательной позиции некоторых стран ОДКБ