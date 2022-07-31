Ростов-на-Дону, , 23:00 — REGNUM Сегодня, 31 июля, футбольный клуб «Ростов» в матче третьего тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал победу над подмосковными «Химками». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

Николай Комличенко в атаке Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единственный мяч на 40-й минуте встречи забил 27-летний российский центрфорвард Николай Комличенко после передачи Даниила Уткина. Желтые карточки получили Кирилл Боженов, Алексей Миронов, Артур Черный, Николай Комличенко, Дмитрий Тихий, Данила Прохин и Егор Голенков. Красную карточку на 78-й минуте получил защитник «желто-синих» Данила Прохин.

Статистика матча («Ростов»/ «Химки»)

Удары 10/13

Удары в створ 3/1

Владение 55%/45%

Угловые 6/0

Нарушения 10/11

Составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Прохин, Осипенко, Сильянов (Лангович, 72’), Миронов (Щетинин, 46’), Глебов, Уткин, Полоз (Голенков, 72’), Байрамян (Тугарев, 72’), Комличенко (Мелехин, 81’).

«Химки»: Лантратов, Идову, Никитин, Тихий, Данилкин (Камышев, 81’), Глушаков (Руденко, 46’), Боженов (Зуев, 69’), Ломовицкий (Долгов, 64’), Черный (Адеми, 81’), Гбане, Мирзов.