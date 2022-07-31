Варшава, , 22:54 — REGNUM Режимы террористической и кибернетической угроз продлили в Польше еще на месяц. Соответствующее распоряжение подписал глава польского правительства Матеуш Моравецкий, сообщает Правительственный центр безопасности.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал постановления, продлевающие до 23:59 31 августа 2022 года действие третьей степени угрозы CRP (CHARLIE–CRP) и второй степени угрозы тревоги BRAVO», — говорится в сообщении.

Уточняется, что введенные уровни угрозы справедливы для всей страны. При этом уровень CHARLIE–CRP является третьим из четырех возможных уровней опасности в Польше. Его вводят в случае событий, которые свидетельствуют о наиболее вероятном совершении кибератак.

Отметим, режимы террористической и кибернетической угроз в Польше впервые ввели после начала российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.