31 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова официального представителя президента Турции о том, что уже 1 августа корабль с украинским зерном готов отплыть с Украины.

Артур Савин, , 23:11 — REGNUM Заявление официального представителя президента Турции Ибрагима Калыны о том, что высока вероятность, что первый корабль с зерном покинет территорию Украины уже 1 августа 2022 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 31 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Прогнули Зеленского. А ведь он надеялся, что Россия не даст вывозить зерно, благодаря чему её можно проклинать и обвинять во всех бедах Запада. Прокол перед Штатами, ему многое не простят», — поделилась своим мнением Нина Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что стремление Российской Федерации наладить перевозку зерна с Украины позволяет всему миру ослабить надвигающийся глобальный продовольственный криз.

«Наконец-то! Спасительное зерно для миллиардов людей. Слава Богу! Путин выбрал верное решение, дав украинскому зерну накормить всю Европу, Америку и Африку. Это России принесёт пользу в будущем», — указывает Егор Р.

Некоторые комментаторы выражают надежду, что хотя бы на этот раз украинское государство сдержит свои обещания и не устроит очередную провокацию с целью сорвать отправку корабля с зерном.

«Нам важно быть уверенными, что Украина не нарушит условия сделки. Ведь мы восемь лет видели от неё именно такие предательские действия. Недоговороспособная страна», — написал Лукьян М.

«Ну, такие основания лишь показывают широкие возможности нашей дипломатии. Заодно можно проверить, через какое время страны-подписанты нарушат свои основные обязательства. В России я не сомневаюсь. В Турции тоже. А вот Украина — это вечное слабое звено», — поделился своим мнением Фёдор К.

Часть людей полагает, что Киеву невыгодно делиться зерном со своими западными «партнёрами», поэтому не станет ни для кого удивлением, если произойдёт нечто, что в очередной раз сорвёт перевозку зерновых с Украины.

«А могут и не отправить. Мало ли что произойдёт», — отмечает Денис В.

Шут Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так могут и не отправить. Потому что все понимают, что Зеленский может сделать какую-то провокацию, и все планы по отправке зерна будут провалены», — считает Виталий Д.

Ряд пользователей указывает на то, что и без украинского зерна мир прекрасно справится с продовольственными проблемами.

«Вообще, эта тема с зерном переоценена. Типа с Украины вывезут зерно, а значит, в мире исчезнет угроза продовольственного кризиса. Этак Украина — лишь малая часть всех поставщиков зерновых. А проблему раздули до гигантских масштабов, будто бы без Украины весь мир от голода умрёт», — отмечает Ренат Л.

Нашлись и те, кто считает, что украинское зерно необходимо перекупам, а нуждающиеся его всё равно не получат.

«Ну вот и дождались покупатели в «цивилизованных» странах пшеницы, купленной ими ещё на стадии семян, чтобы продать её на бирже по спекулятивной цене. А голодающие дети Африки не увидят даже мусора от этой пшеницы. Если, конечно, бандеровцы не взорвут корабль на своих минах», — подметил Сергей Г.

Напомним, 31 июля турецкая газета Star опубликовала материал, согласно которому официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о высокой вероятности того, что первый корабль с зерном покинет территорию Украины уже 1 августа 2022 года.