Афины , 31 июля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас считает, что греков должен беспокоить курс внешней политики, который проводит правительство страны под руководством Кириакоса Мицотакиса. Об этом лидер главной греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых — Прогрессивный альянс заявил в интервью, опубликованном 31 июля в греческой газете Documento.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Греции

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По мнению Ципраса, Греция фактически втягивается в конфликт, отправляя оружие на Украину, тем самым разрушает строящиеся десятилетиями греко-российские отношения.

Россия отнесла Грецию к недружественным странам, а глава Украины Владимир Зеленский обвиняет греков в помощи президенту РФ Владимиру Путину, добавил экс-премьер.

Как сказал лидер оппозиционной партии, Греция дает оружие Украине, а США модернизируют турецкие истребители F-16, которые нарушают суверенитет Греции в Эгейском море. Проводимая Мицотакисом внешняя политика таит в себе серьезные риски, считает Ципрас.

«Нужна другая внешняя политика, в повестке дня которой будут стабильность и мир. Политика, которая будет сочетать самое решительное отношение к турецким провокациям с самыми систематическими усилиями по открытию путей диалога с Турцией», — сказал он.

Также лидер главной оппозиционной партии раскритиковал позиции греческого правительства по вопросам борьбы с энергетическим кризисом, которая связана со сверхприбылями энергетических компаний и ведет к инфляции. Пока не поздно, необходимо «покончить с режимом Мицотакиса», призывает Ципрас.

В свою очередь официальный представитель правительства Греции Иоаннис Иконому резко высказался об интервью Ципраса.

«Тот факт, что даже во время своего отпуска в Португалии он предается очередной гнусной клеветнической атаке на премьер-министра, подчеркивает безграничную одержимость Ципраса Кириакосом Мицотакисом», — сказал он.

Как отметил Иконому, Ципрас хотел бы, пока он был у власти, успеть сделать хотя бы толику из того, чего греческое правительство добилось за три года, чтобы общество могло выстоять в череде международных кризисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Греция передала Украине бронированные машины пехоты с боезапасом для пулемётов, 73-мм снаряды, АК-47 и патроны к ним, 122-мм реактивные снаряды, ПЗРК FIM-92 Stinger, 155-мм артиллерийских снарядов и противотанковые снаряды.

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