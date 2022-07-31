Москва, 31 июля 2022, 22:32 — REGNUM Ситуация на Балканах на фоне провокаций косоваров до боли напоминает 1914 год, отметил член Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров
Совет Федерации РФ

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«Сейчас, не исключаю, что за действиями властей Косово также стоят британцы, американцы, да и все НАТО в целом», — рассуждает Джабаров в телеграм-канале.

Сейчас, как и в 1914 году Европа раскалена, отметил сенатор.

«Понятно, что американцы и британцы мстят Вучичу за отказ присоединиться к антироссийским санкциям. Но провоцируя конфликт между Косово и Сербией, США и НАТО, сами того не сознавая, могут вызвать политическое цунами в самом центре нашего континента», — убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в северных районах Косово, в Косовска-Митровице 31 июля 2022 года прозвучали сирены воздушной тревоги, сербы строят баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

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