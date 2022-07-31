Донецк, , 22:29 — REGNUM В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом 31 июля сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«При обстреле Кировского района города по ул. Виноградной украинские боевики ранили мирного жителя 2002 года рождения, — говорится в сообщении. — Пострадавший доставлен в РТЦ».

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.