Москва, , 22:27 — REGNUM Противостояние в Сербии поможет забыть выволочку США от Китая, считает член Совфеда Андрей Клишас.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«США получили унизительную выволочку от Китая и решили отыграться на Сербии, чтобы о тайваньском позоре поскорее забыли», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти самопровозглашенного Косово проводят подготовку операции против сербов, проживающих на территории непризнанной республики.