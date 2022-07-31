31 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Владимир Зотов, , 23:02 — REGNUM Новое обострение в Косово было ожидаемым. Напомним, всё началось из-за того, что осенью прошлого года албанские сепаратисты, ссылаясь на одну из заключённых в прошлом договорённостей, отказались признавать автомобильные номера с сербской государственной символикой. В ответ местные сербы начали строить баррикады, а официальный Белград привёл свои вооружённые силы в полную боевую готовность, начав демонстративно перемещать их к административной границе между Косово и Метохией и Центральной Сербией. Тогда всё завершилось тем, что стороны пришли к временному решению, согласившись при пересечении границы заклеивать государственную символику на своих автомобилях специальными стикерами — вплоть до того дня (1 августа 2022 года), когда «режим взаимности», как его называют албанцы, начнёт действовать в полную силу.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

И вот этот день настаёт. Не склонный, в отличие от своего сербского визави, к каким-либо компромиссам «премьер-министр Косово» Альбин Курти явно вознамерился довести начатое до конца, тем более что официальные представители ЕС, при посредничестве которых стороны ведут переговоры, фактически гарантировали ему поддержку. Местные сербы уже начали строить баррикады, официальный Белград в очередной раз привёл армию в полную боеготовность, в регионе уже вроде бы прозвучали первые, пока одиночные, выстрелы.

Альбин Курти Канцелярия премьер-министра Косово

Сейчас сербские власти имеют уникальную возможность вернуть под свой контроль населённый сербами север края. Технических и военных возможностей у них для этого имеется с избытком. ВС Сербии вполне способны отразить вторжение на север Косово какого-нибудь очередного «спецназа РОСУ» или любого другого албанского бандформирования, закрепиться там и уже никогда оттуда не уйти. Однако с высокой вероятностью сделано это не будет.

Причина заключается в политических, а также не в последнюю очередь и в личных качествах действующего президента Сербии Александра Вучича. И дело даже не в том, что все без единого исключения его действия за последние годы вели ко всё большей суверенизации Косово и Метохии. Напомним, сербские власти последовательно отказались ото всех атрибутов своей государственности в крае. Под юрисдикцию албанских сепаратистов перешли полиция и суд, «Республика Косово» получила свой телефонный код, а недавно она фактически обрела энергетическую независимость. Однако даже в нынешней ситуации одно волевое решение способно буквально в момент переломить многолетний процесс непрерывного укрепления косовского «суверенитета».

Александр Вучич European People's Party

Но верится в это с трудом. Вучич — выходец из Радикальной партии, однако действовать радикально он как раз-таки не способен. Упираться, тянуть время, оттягивать непопулярные решения, маневрировать он умеет, но сделать резкий непредсказуемый шаг — то, что сейчас и нужно больше всего, — Вучич не сможет. Очевидно, он будет продолжать играть по правилам — правилам, написанным не им и явно не в сербских интересах. Скорее всего, с его стороны дело ограничится очередной военной демонстрацией и заявлениями, сколь громкими, столь и противоречивыми. В частности, президент Сербии уже объявил, что он намерен «просить о мире и просить мира».

Представляется, что целью Вучича в нынешней ситуации может быть лишь очередной «компромисс», мутный и невыгодный, целью которого является очередная затяжка времени перед принятием неизбежного. Президент Сербии может сколько угодно рассказывать, что он не намерен сдавать Косово, однако следует понимать, что любая новая уступка албанцам может придать ситуации вокруг региона необратимый характер. Тем более что сегодня Запад явно не намерен потакать Вучичу, стремясь закрыть вопрос статуса Косово на своих условиях.

И единственным фактором, способным заставить официальный Белград действовать в национальных интересах, является сербское общественное мнение. Надеюсь, сербы будут последовательны в защите своих ценностей и своей земли. В нынешних условиях только это способно переломить крайне тревожную ситуацию.