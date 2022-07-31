Донецк, , 22:13 — REGNUM Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:15 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты БМ-27 «Ураган» (оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток»)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Донецку еще восемь снарядов калибра 152 мм.