Минск, 31 июля, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Белоруссия не будет экспортировать зерно, несмотря на очень хороший урожай в 2022 году, заявил глава белорусского минсельхоза Игорь Брыло в эфире телеканала ОНТ.

Grani-msk Граница между Россией и Белоруссией

«Наверное, мы не можем говорить о каком-то экспорте зерна, потому что все последние годы наша страна не занималась экспортом», — заявил он.

Министр объяснил, что большой объем произведенного в Белоруссии зерна идет на внутренние нужды. В частности, его направляют на предприятия, занимающиеся животноводством. Брыло отметил, что в 2022 году в Белоруссии ожидается рост объемов производства в сельском хозяйстве, в том числе по мясу и молоку.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Белоруссии ввели запрет на вывоз из страны муки и гречки. Запрет будет действовать в течение трех месяцев для защиты внутреннего рынка.