Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Доминиканы
Санто-Доминго, 31 июля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. У побережья провинции Монте-Кристи в северо-западной части Доминиканской Республики 31 июля зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Информацию об этом подтверждает Национальный центр сейсмологии.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Доминиканская Республика
Эпицентр землетрясения находился в 20 км к северу от города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи с населением более 42 тыс. человек. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 19 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза цунами также не объявлялась.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Аравийском море у побережья Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,5.
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