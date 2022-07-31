Москва, 31 июля, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Решение Косово с 1 августа применять правила о принудительной замене личных документов сербов является шагом к их изгнанию из региона. Об этом 31 августа сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявление которой обнародовано в Telegram-канале российского ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Решение «властей» в Приштине… о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов — очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово», — сказала дипломат.

По её словам, косовские власти «преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий», так как знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идёт о прямой атаке на их свободы.

Захарова отметила, что и Белград, который Запад хочет дополнительно «нейтрализовать» косовоалбанскими руками, находится «на острие атаки».

По ее словам, российская сторона призывает Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля сербский президент Александр Вучич в ходе беседы с журналистами заявил, что Сербия не сдаст свои нацинтересы и своих соотечественников, однако попытается решить конфликт в Косово мирным путем.