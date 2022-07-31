Москва, 31 июля, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Не все страны стремятся допустить укрепления Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как заявил 31 июля в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» заместитель генерального секретаря организации Валерий Семериков, существуют силы, которые стремятся помешать в защите коллективных интересов.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«Международная обстановка такова, что не все воспринимают успехи ОДКБ позитивно, и есть силы, стремящиеся не допустить её укрепления. Разумеется, мы учитываем это обстоятельство и хорошо знаем, как защитить коллективные интересы», — сказал он.

По словам Семерикова, в организации работают над тем, чтобы наилучшим образом раскрыть потенциал сотрудничества и направить его на решение конкретных задач.

Все аспекты работы ОДКБ тщательно анализируются, подчеркнул замгенсека. Во всех шести столицах твердо сформировался консенсус о безальтернативности ОДКБ в вопросах коллективной безопасности, добавил Семериков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые союзники по ОДКБ и СНГ заняли выжидательную позицию.

Читайте также: Лукашенко рассказал о выжидательной позиции некоторых стран ОДКБ

А также: Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии у них позиции по Украине