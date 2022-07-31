31 июля 2022 | Время чтения 7 мин

Георгий Балаков, , 23:15 — REGNUM Российская экономика демонстрирует спад. Однако снижение это оказалось намного меньше того, которое ожидали ведущие эксперты как внутри страны, так и за её пределами. Тот факт, что самые мощные санкции в истории человечества, которые Запад наложил на Москву, не смогли не то что обрушить, а даже пошатнуть российскую экономику не перестает удивлять популярные телеграм-каналы.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что происходит с экономикой России? Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности продолжает проваливаться вниз (плюс 2% в годовом выражении в марте, минус 2,5% в апреле, минус 3,4% в мае и минус 4,6% в июне). Текущий кризис уже сильнее, чем 2015 год, но на данный момент в два раза менее разрушительный, чем COVID-кризис, когда падение превышало 9%», — написал телеграм-канал Spydell_finance.

При всех этих негативных моментах экономический шок в России остается менее масштабным, чем в 2020-м, когда страну и весь мир захлестнула пандемия коронавируса, отмечает автор поста.

«Что здесь может быть положительного? Еще никто и никогда не получал за столь короткий срок санкции подобного масштаба и интенсивности с тотальной торговой, транспортной, технологической и финансовой изоляцией. Второй квартал в полной мере охватывает санкционный период, поэтому первичная реакция экономики России показывает высокий запас прочности и резистентности. Я считаю это грандиозным успехом без всякой иронии. Продемонстрировать падение на 3,6% (пусть и с ускорением до 4,6% в июне) — это успех (в контексте ситуации) и лучше, чем многие ожидали», — отметил Spydell_finance.

Никакого падения ВВП РФ на 8,5%, как ожидали в Минэкономразвития и Центробанке вместе с экспертами из МВФ, в России быть не может. Более того, автор публикации уверен, что российской экономике по итогам 2022 года не грозит падение даже на 6%.

«Не удивлюсь, если год закроем с символическим снижением на 2,5%. Этот индикатор коррелирует с реальным ВВП, поэтому за второй квартал 2022-го логично ожидать снижение ВВП России на 3,3-3,7%. Вообще, учитывая пространство для развития, экономика России может расти по 5% в год на траектории захвата освободившихся ниш после ухода иностранных компаний — если политика Центробанка и Минфина будет соответствующей», — делает позитивный прогноз ТГ-канал.

Центральный банк России Антонова Дарья © ИА REGNUM

Тем временем в метрополии западного мира — США — официально началась рецессия, что был вынужден признать даже американский лидер Джо Байден. И хотя политик попытался сгладить негатив в публичном пространстве назвав этот процесс «замедлением», шила в мешке ему утаить не удалось — в крупнейшей экономике мира на фоне антироссийских санкций второй квартал подряд идет спад, отмечает телеграм-канал Сolonelcassad.

«Для тех, кто не в курсе, что такое рецессия (такие люди есть). Основным индикатором рецессии служит ВВП — совокупная стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг. Каждый месяц, квартал и год эксперты оценивают уровень ВВП и сравнивают его с предыдущим отчетным периодом. Если он планомерно снижается, значит, экономика переживает спад. Особенно сильно рецессия сказывается на обычных потребителях. В результате сокращения промышленного производства возникает безработица. Люди затягивают пояса потуже и начинают меньше покупать. Спрос падает, предприятия вынуждены сокращать расходы или закрываться — это только усугубляет безработицу. Получается замкнутый круг», — сообщил Сolonelcassad.

На этом фоне удивительным кажется заявление Байдена, который, комментируя рецессию в США, заявил, что страна движется по верному пути.

«Вот это байденовское про рецессию «Мы на правильном пути!» — оно как поздним Советским Союзом окатило, конца восьмидесятых годов. Дед, конечно, не столь энергичен, как Михаил Сергеевич, но надеюсь, что не менее разрушителен», — высказался на этот счет телеграм-канал «Голос Мордора».

Пончо Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Падение экономики США стало неожиданностью для большинства экономистов, которые прогнозировали рост на 0,4–0,5%, отмечает телеграм-канал «Бойлерная». Национальное бюро экономических исследований (NBER) объявляет о фактической рецессии в экономике в течение нескольких месяцев после публикации данных, но независимо от того, что решит NBER — второе подряд отрицательное значение ВВП соответствует базовому определению рецессии.

«Спад произошел из-за широкого круга факторов, включая сокращение товарно-материальных запасов (минус 2%), инвестиций в жилую и нежилую недвижимость, а также государственных расходов на федеральном, государственном и местном уровнях. Валовые частные внутренние инвестиции упали на 13,5% за трехмесячный период. Показатели за первый квартал также были пересмотрены в сторону понижения из-за растущего торгового дисбаланса и замедления роста товарно-материальных запасов, которые в значительной степени обеспечили прирост ВВП во второй половине 2021 года. Чистый экспорт (в основном энергоносителей и продукции ВПК) добавил 1,43% к ВВП, но рискует замедлиться в последующих кварталах на фоне укрепления доллара и уменьшения платежеспособного спроса», — отмечает ТГ-канал.

В свою очередь, телеграм-канал «Константин Двинский Z» напомнил, что 27 июля ФРС США повысила ключевую ставку на 0,75% до 2,25-2,5%. По его оценке, в 2022 году ставка в США, скорее всего, будет поднята ещё пару раз. До 3,25-3,5%. А в 2023 году — до 3,5-3,75%.

«Понятно, что своего эффекта политика ФРС по повышению ключевой ставки и сокращению баланса ещё не дала, однако даже на ожиданиях инфляция не думает замедляться. В июне долларовая инфляция составила 9,1% против 8,6% в мае. Рост цен на топливо месяц к месяцу составил 11,2% (за год — 60%). И это ещё не начала вносить свой вклад продуктовая инфляция. Так, в июне цены на продовольствие увеличились всего лишь на 1% к маю. Впрочем, в годовом выражении это уже 12%, что для зоны доллара необычно много. Но дальше будет только хуже», — делает мрачный прогноз ТГ-канал.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Повышая ключевую ставку и сокращая баланс, ФРС лишает американскую экономику своего главного козыря. А именно печатного станка, работа которого позволяла заливать деньгами экономические проблемы предыдущих лет. Однако сейчас этот инструмент даже при всём желании утратил свою эффективность.

«Продолжение работы печатного станка означает дальнейший рост инфляции, что может обернуться гиперинфляцией. ФРС печатный станок пусть поздно, но остановила. В отличие от ЕЦБ, который продолжает накачивать зону евро эмиссионными деньгами. Причем отправляют эти деньги на поддержку спроса, а не предложения, что ещё больше увеличивает рост цен», — отметил «Константин Двинский Z».

Возможно, ценой невероятных потерь Вашингтону удастся справиться с кризисом, поскольку инфляция в США носит монетарный характер. Поэтому и гасить её повышением ставки вполне оправдано. Правда, это повлечет за собой массовый крах долговых пирамид, которые лишатся возможности бесконечного перекредитования, отмечает администратор ТГ-канала.

«Соответственно, предприятия реального сектора начнут сокращать выпуск товаров и услуг, некоторые — банкротиться. Собственно говоря, этот процесс уже начался. Например, промпроизводство в июне сократилось на 0,2% к маю. Очевидно, что минус будет расти. Что с этим делать — глобалисты не знают. Однако если в начале 80-х годов прошлого века конкурентом США был Советский Союз, экономика которого после разрушения сталинской системы управления в конце 50-х годов начала стремительно деградировать, то сейчас основным конкурентом американцев является Китай. А в КНР, учитывая ситуацию в мировой экономике, всё относительно хорошо. Да, рост ВВП несколько замедляется, однако по итогам года всё равно возьмет свои 3-5%. А, значит, глобалисты продолжат стремительно терять рычаги управления нынешней системой мироустройства», — подытожил «Константин Двинский Z».

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