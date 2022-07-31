Вашингтон, 31 июля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп не считает идею с возможным обменом российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер «очень удачной».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Со стороны американской администрации было сделано предложение России вернуть на родину Грайнер, которую задержали в РФ за контрабанду наркотиков. Сама спортсменка признала это.

Еще один житель США Пол Уилан отбывает срок за шпионаж. При этом американская сторона отказывается подтверждать сообщения СМИ, что готова выпустить из тюремного заключения Виктора Бута, который содержится под стражей с 2008 года и не признается в обвинении по подготовке сговора с целью убийства американцев и поддержки терроризма.

Трамп заявил, что Грайнер знала, что не стоит ездить в Россию с наркотиками.

«Я так понимаю, что она признала это без особо сильного давления, потому что это то, что есть. Конечно, это не выглядит очень удачным разменом, не так ли?» — передает слова экс-президента США телеканал Fox News.

По запросу США Виктора Бута в 2008 году арестовали в Таиланде. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва должна всерьез отнестись к предложению Вашингтона по обмену осужденными.

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