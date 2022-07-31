Белград, , 21:27 — REGNUM Запрет властей самопровозглашенного Косово на въезд с сербскими документами и автомобильными номерами вводится с целью изгнания сербов из Косова и Метохии, заявил глава канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович в ходе беседы с журналистами.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Альбин Курти (премьер-министр Косово — прим. ИА REGNUM) хочет решение Приштины использовать, чтобы дополнительно дестабилизировать ситуацию и новый кризис — институциональное насилие над сербами в КиМ. То, что делает Курти, направлено напрямую против сербского народа в КиМ и своей целью имеет изгнание сербского народа и сербских структур из КиМ», — заявил он.

Петкович подчеркнул, что Сербия считает подобные решения неприемлемыми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово намерена начать операцию на севере и перекрыть въезд для граждан с сербскими документами и номерами на эту территорию. При этом вечером 31 июля в Косовской-Митровице уже начали собираться местные сербы и возводить баррикады. Очевидцы отмечают, что в регионе слышны выстрелы и звуки сирен воздушной тревоги.

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