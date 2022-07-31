Донецк, , 21:16 — REGNUM Населенные пункты Доломитное, Гольмовский и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдат ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:50 — населенный пункт Клещеевка — населенный пункт Доломитное: выпущено восемь снарядов калибра 155 мм; 19:30 - населенный пункт Николаевка Вторая - населенный пункт Гольмовский: выпущено 15 снарядов калибра 152 мм; 19:45 - населенный пункт Розовка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 10 мин калибра 120 мм; 20:00 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в Народной милиции ДНР сообщили, что представители ВСУ с начала текущих суток выпустили по территории республики более 230 снарядов и мин.