Марсель, Франция, , 21:05 — REGNUM Итальянский «Милан» в товарищеском матче обыграл французский «Марсель». Основное время встречи, проходившей 31 июля в Марселе на стадионе «Велодром», завершилось со счетом 0:2.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Забитыми мячами в составе «россонери» отметились бразильский нападающий Джуниор Мессиас (11’ Браим Диас) и французский форвард Оливье Жиру (28’ Джуниор Мессиас). Единственную красную карточку на 79-й минуте получил защитник «Марселя» Сулейман Туре.

Составы команд:

«Марсель»: Рубен, Жиго (Туре, 75’), Балерди, Клосс, Колашинац (Тавареш, 46’), Мбемба, Гендузи (Гуйе, 46’), Жерсон, Пайе (Чалета-Цар, 75’), Ронжье, Суарес (Милик, 46’).

«Милан»: Меньян, Калабрия (Флоренци, 74’), Эрнандес (Балло-Туре, 74’), Калюлю (Габбиа, 74’), Томори (Кьер, 74’), Беннасер (Бакайоко, 83’), Тонали (Крунич, 74’), Диас (Адли, 46’), Ребич (Леау, 46’), Мессиас (Салемакерс, 73’), Жиру (Лазетич, 83’).