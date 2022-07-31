Донецк, 31 июля, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в Донецке от сброшенных украинскими военными противопехотных мин. Об этом 31 июля передает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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В штабе уточнили, что с утра в Донецке на противопехотных минах «Лепесток», сброшенных реактивными системами залпового огня БМ-27 «Ураган», ранены четверо мирных жителей.

Так, в Петровском районе Донецка был ранен, наступив на мину, мужчина 1978 года. Пострадавшего госпитализировали, уточнили в штабе территориальной обороны ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, противопехотные мины типа «Лепесток» были обнаружены в Кировском и Петровском районах Донецка.

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