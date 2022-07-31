Митровица, Косово, , 20:58 — REGNUM В северной части самопровозглашенного Косова звучат сирены воздушной тревоги, также слышны и выстрелы. Об этом сообщает портал «Вечерне новости».

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По его данным, в городе раздаются звуки сирен. Также возле административного пункта переходя «Ярине» очевидцы заметили албанских бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматами и в бронежилетах. Местные сербы на трассах начали возводить баррикады.

«Сербы построили баррикады и преградили путь албанскому спецназу в городах Рударе и Зупча», — добавляет портал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее косовские албанцы и сербы начали собираться группами в городе Косовска-Митровица. Отмечалось, что в южной части города собрались около 200 албанцев. Также в городе возводились баррикады.