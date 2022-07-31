Минск, 31 июля, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Белоруссия на 65% погашает все свои финансовые обязательства в российских рублях, заявил глава белорусского минфина Юрий Силиверстов в интервью телеканалу СТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Мы трансформировали в последнее время наши обязательства. Более 60%, под 65%, наших обязательств — это расчеты в российской валюте», — заявил он.

Силиверстов добавил, что республике удалось постепенно отходить от расчетов в долларах. При этом оплату за энергоресурсы Минск проводит в российских рублях. Однако часть стран ЕАЭС, такие как Казахстан и Армения, продолжают вести расчеты с Белоруссией в американских долларах. Силиверстов не исключил, что в будущем эти страны могут перейти на оплату в российских рублях или национальных валютах.