Тель-Авив, Израиль, 31 июля, 2022, 20:52 — ИА Регнум. «Пари Сен-Жермен» в матче Суперкубка Франции сыграет с «Нанто». Игра пройдет в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блумфилд», а стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

На матч назначена израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом. Ассистенты главного судьи — Рой Хассан и Идан Яркони.

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Преснел Кимпембе, Маркиньос, Ашраф Хакми, Марко Верратти, Нуну Мендеш, Витинья, Неймар, Пабло Сарабия. Лионель Месси.

«Нант»: Альбан Лафон, Андрей Жирото, Николя Паллуа, Маркус Коко, Деннис Аппиа, Жан-Шарльд Кастеллетто, Педро Чиривелья, Людовик Блас, Мусса Сиссоко, Эвенн Гессан, Мозес Саймон.