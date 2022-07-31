Барселона, Испания, 31 июля, 2022, 20:40 — ИА Регнум. 31-летний форвард каталонской «Барселоны» и сборной Дании по футболу Мартин Брэйтуэйт расторгнет контракт с клубом и продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Об этом 31 июля сообщило испанское издание Sport.

«Барселона»

По информации источника, нападающий «сине-гранатовых» получил многомиллионное предложение от клуба из Саудовской Аравии и всерьез рассматривает этот вариант.

За «Барселону» Мартин Брэйтуэйт выступает с 20 февраля 2020 года после перехода из «Леганеса» за 18 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает датчанина в 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мартин Брэйтуэйт принял участие в четырех турах Ла Лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.