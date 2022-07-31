Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Центровой баскетболист американской команды «Бостон Селтикс» Билл Расселл умер на 89-м году жизни. Об этом 31 июля сообщается на официальной странице бывшего спортсмена в Twitter.

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За 13 лет карьеры Расселл выиграл чемпионский титул национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 11 раз. Также он пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в матче звезд НБА.

В официальном сообщении говорится, что о церемонии прощания будет заявлено позже.

ИА REGNUM напоминает, что ранее форвард сборной Италии по баскетболу Алессандро Джентиле получил серьезную травму при падении с балкона арендованной им виллы в Пальма-де-Майорке.

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