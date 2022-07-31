Ставрополь, , 20:35 — REGNUM Двое пострадавших в результате ДТП в Ставропольском крае находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Об этом рассказал глава региона Владимир Владимиров в своем канале в Telegram.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«В тяжелом состоянии находятся мальчик 14 лет и 49-летняя женщина. Они в сознании, но у них серьезные повреждения: ожоги, переломы. Оказана первичная хирургическая помощь, проводится противошоковая терапия», — заявил он.

Губернатор добавил, что травмы средней степени тяжести получили двое мужчин возрастом 21 год и 29 лет. Им оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы для их жизни нет. Также легкие травмы получила 18-летняя девушка.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля на 502-м километре автодороги «Астрахань — Элиста — Ставрополь» столкнулась маршрутка «Газель» с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли шесть человек. Еще шестеро получили различные травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое пострадавших в ДТП на Ставрополье находятся в тяжелом состоянии