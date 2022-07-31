Донецк, , 20:28 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 230 снарядов и мин. Об этом 31 июля сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 230 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ обстреляли районы шести населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Донецку еще 15 снарядов калибра 152 мм.