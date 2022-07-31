Донецк, 31 июля, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 230 снарядов и мин. Об этом 31 июля сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 230 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ обстреляли районы шести населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Донецку еще 15 снарядов калибра 152 мм.