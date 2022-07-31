Манчестер, Великобритания, 31 июля, 2022, 20:27 — ИА Регнум. 31 июля «Манчестер Юнайтед» в рамках товарищеской встречи сыграл вничью с испанским «Райо Вальекано». Основное время матча, проходившего в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилось со счетом 1:1.

«Манчестер Юнайтед»

На 48-й минуте встречи 20-летний ивуарийский фланговый нападающий «красных дьяволов» Амад Диалло вывел хозяев вперед — 1:0. Через девять минут Альваро Гарсия восстановил равновесие в счете — 1:1. Желтые карточки получили Унаи Лопес (18’), Джеймс Гарнер (23’) и Оскар Валентин (77’).

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Хитон, Мартинес (Байи, 61’), Теллеш, Варан, Лэрд, ван де Бек, Эриксен (Ханнибал, 61’), Гарнер (Икбал, 73’), Чонг (Хансен-Аароен, 85’), Гарначо (Шортайр, 73’), Роналду (Диалло, 46’).

«Райо Вальекано»: Димитриевски (Лопес, 46’), Катена, Лопес (Посо, 65’), Баллиу, Гарсия, Суарес, Паласон (Нтека, 75’), Трехо (Валентин, 66’), Гарсия (Морено, 82’), Сисс (Комесанья, 83’), Фалькао (Сальви, 65’).