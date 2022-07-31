Киншаса, , 20:23 — REGNUM Сотрудники миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) начали стрельбу на границе с Угандой, сообщает пресс-служба миссии.

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«Бинту Кейта с удивлением узнала о серьезном инциденте, которое произошло этим утром на границе между ДРК и Угандой. В ходе этого инцидента солдаты МООНСДРК, возвращаясь из отпуска, открыли огонь на пограничном пункте по невыясненным причинам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате стрельбы погибли несколько человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Точное число жертв и пострадавших не приводится. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Как сообщалоИА REGNUM, 27 июля миротворец ООН и двое сотрудников полиции погибли в ДРК во время уличных беспорядков. Протестующие выступали против присутствия миротворческой миссии ООН в республике.

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