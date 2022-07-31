Самара, 31 июля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. 31 июля самарские «Крылья Советов» в матче третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграли вничью с московским «Торпедо». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Kc-camapa.ru «Урал» (Екатеринбург) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:3

Первый мяч на 19 минуте встречи забил 27-летний российский фланговый полузащитник Давид Караев после передачи Артема Самсонова — 0:1. На экваторе второй половины арендованный из «Спартака» нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов восстановил равновесие в счете — 1:1.

Желтые карточки получили Артем Самсонов, Иван Енин и Иван Темников. На матче работала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Ассистенты главного судьи — Владимир Миневич и Игорь Князев.

Составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Бейл, Гапонов, Витюгов (Липовой, 87’), Ежов (Евгеньев, 90’), Коваленко, Соколов (Шитов, 62’), Цыпченко (Хубулов, 62’), Глушенков.

«Торпедо»: Ботнар, Кожемякин, Смольников, Самсонов, Нетфуллин, Рязанцев (Рейхмен, 58’), Султонов (Эркинов, 64’), Караев (Темников, 64’), Померко, Енин (Лебеденко, 88’), Калмыков (Турищев, 58’).