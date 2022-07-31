31 июля 2022 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 20:41 — REGNUM В Грузии начинается новый акт политической драмы «Саакашвили», который анонсировал адвокат экс-президента Валерий Гелбахиани. Он сообщил, что экс-президент Грузии принял решение уйти из грузинской политики и покинуть свою партию «Единое национальное движение» (ЕНД).

Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса, — отметил адвокат. — И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо. Его политический ресурс исчерпал свое, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача — это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти». И еще. Грузинский невролог Отара Тоидзе заявляет, что у Саакашвили «букет» заболеваний, которые невозможно лечить в Грузии, и что его необходимо отпустить за границу для «полноценного стационарного лечения». Кстати, сам Саакашвили, выступая на заседании в Тбилисском суде 24 февраля нынешнего года призывал грузинские власти отправить его на лечение за границу и даже гарантировал «вернуться в Грузию сразу после того, как вылечится». В обмен он обещал прекратить в Грузии протесты.

Но это всего лишь интермедия, но не начало спектакля. Стали раздаваться голоса, что Саакашвили является «национальным достоянием Грузии и его необходимо сберечь». Ведь он организовал в Грузии «революцию роз»; дважды выиграл общенациональные выборы; провел реформы, причем в кратчайшие сроки». Правда, в августе 2008 года начал войну с Россией, по итогам которой Грузия утеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. Но потом принес «извинения» грузинскому народу «за допущенные ошибки». Интрига в другом. Председатель ЕНД Никанор Мелия предполагает, что адвокат Саакашвили приступил к реализации операции по вывозу экс-президента Грузии за границу под предлогом лечения и рассчитывает на содействие международных партнеров. Тогда именно в этом главный смысл готовящегося политического спектакля.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Что бы сейчас ни писали и ни говорили о Саакашвили, но он является носителем серьезной конфиденциальной информации, хотя на данном этапе как ее источник основательно дискредитирован. Тем не менее многие эпизоды его необычной карьеры нуждаются в более тщательном анализе и изучении. Фактом можно считать то, что, как сначала в Грузии, так и потом уже на Украине, он оказывался по разным причинам востребованным определенными политическими силами и попадал чуть ли не в центр важных событий. Да и его нелегальное возвращение в Грузию нельзя считать случайным явлением, если рассматривать это в контексте генезиса украинского кризиса. Тут просматривается два варианта возможного развития событий: либо Саакашвили должен был выполнить определенную миссию в момент подготовки Западом военной авантюры на юге Украины против России, либо президент Украины Владимир Зеленский и его западные партнеры заранее рассчитывали на его изоляцию в Грузии, что и произошло.

Поэтому нельзя исключать того, что у Саакашвили появилось ощущение «брошенного» и он стал вводить в свой спектакль еще один «острый» эпизод с предполагаемым уходом из политики. По некоторым, правда, пока не подтвержденным сведениям, Саакашвили готовит к изданию на Западе своих очередных мемуарных записок, в которых будут раскрываться некоторые малоизвестные детали взаимоотношений Киева с Вашингтоном в эпоху президентства на Украине Петра Порошенко, а также определенного тактического альянса Саакашвили с Зеленским уже при президентстве в США Джо Байдена. Тем более что Байден лично знает Саакашвили, с которым он познакомился еще в 2009 году при визите в Грузию будучи вице-президентом США. Тогда они говорили о перспективах вступления Грузии в НАТО и, как сообщало американское издание The Wall Street Journal, о грузино-украинских отношениях. Теперь этот круг, но на другом уровне, может сомкнуться.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним также, что в 2015 году Саакашвили стал главой администрации Одесской области и получил по решению Порошенко украинское гражданство. Однако затем отношения между ними испортились: в 2017 году Саакашвили лишили украинского гражданства и выслали из страны. Новый президент Украины, которым стал Зеленский, решил, видимо, не случайно, вернуть Саакашвили гражданство, а 7 мая 2020 года назначил его председателем Исполнительного комитета реформ. Так что Саакашвили есть что рассказать и о Зеленском и его отношениях с Байденом. Уже один этот факт может означать заинтересованность определенных сил в США в показаниях Саакашвили, так и опасения со стороны Байдена. Какая из версий верна — сказать сложно. Быть может, верны даже обе.

Еще до ареста Саакашвили свою позицию косвенным образом высказывали США. Бывший посол США в Грузии Уильям Кортни говорил следующее: «Михаил Саакашвили может надеяться, что его возвращение и арест, подобно Алексею Навальному, сделают его жертвой, и Запад потребует его освобождения, но на Западе рассматривают Саакашвили не как борца за мир, а как бывшего грузинского лидера, правительство которого злоупотребило властью». Заявление очень многозначительное. В Тбилиси начинается новый акт драмы в стиле постмодерна. Саакашвили вновь может оказаться в центре потенциального скандала, но уже с элитами Вашингтона и, в частности, с президентом Байденом. К тому же Украина Зеленского похожа на Украину Порошенко, с которой так яростно «на выезде» в последний момент хотел бороться Саакашвили. Кстати, тогда ему удалось расколоть президентскую фракцию в парламенте, вбить клинья между главой государства и многими его соратниками.

А если сейчас в новой ситуации Саакашвили удастся занять «сильную позицию», тогда он покажет, что еще не «исчерпал» себя и вновь становится одним из заметных политических интриганов на постсоветском пространстве.