Москва, 31 июля, 2022, 20:11 — ИА Регнум. 30-летний нидерландский фланговый нападающий Квинси Промес с оценкой 10 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Спартак» — «Оренбург».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

В матче с «Оренбургом» Квинси Промес отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и двумя успешными обводками. Точность передач нападающего составила 90%.

В текущем сезоне на счету Квинси Промеса 5 (3+2) очков по системе гол+пас в трех турах чемпионата России. Суммарно на поле нидерландец провел все 270 минут.

За «Спартак» Промес выступает с 24 февраля 2021 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 8,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.