Москва, 31 июля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. 31 июля московский «Спартак» В матче третьего тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 разгромил «Оренбург» со счетом 4:1. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Кристофер Мартинс Перейра (2’ Виктор Мозес), Александр Соболев (12’) и Квинси Промес (38’ Даниил Хлусевич, 90+4’). Единственный гол «Оренбурга» в дебюте второй половины забил боснийский полузащитник Иван Башич.

Составы команд:

«Спартак»: Селихов, Рыбус (Денисов, 59’), Чернов, Литвинов, Хлусевич, Мозес (Пруцев, 59’), Умяров (Маслов, 88’), Перейра (Зиньковский, 74’), Зобнин, Промес, Соболев (Николсон, 59’).

«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Хотулев, Малых, Эктов, Полуяхтов (Вера, 59’), Башич, Капленко (Титков, 66’), Воробьев (Мансилья, 72’), Марин (Гурциев, 59’), Сычевой (Оганесян, 46’).

«Спартак», одержав вторую победу в сезоне и набрав семь очков, обошел «Сочи» и ЦСКА и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с десятью очками остался на десятой позиции.