Донецк, , 20:08 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19:25 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 19:40 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский, Петровский районы): выпущено 10 снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина.