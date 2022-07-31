Донецк, , 19:58 — REGNUM Горняков шахты имени Скочинского в Донецкой Народной Республике (ДНР), которая оказалась обесточена в результате обстрела со стороны украинских военных, подняли на поверхность. Об этом 31 июля сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.

Шахтеры skeeze

«Все горняки шахты имени Скочинского подняты на поверхность, — говорится в сообщении. — Пострадавших нет».

Ранее сообщалось о том, что в результате обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины было обесточено два угледобывающих предприятия. Без напряжения остались шахта им. Скочинского и шахта им. Абакумова ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания».