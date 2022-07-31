Вашингтон, 31 июля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден останется на карантине в связи с тем, что результат теста на COVID-19 вновь показал положительный результат. Соответствующее заявление 31 июля сделал лечащий врач президента Кевин О’Коннор.

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По словам доктора, Байден чувствует себя хорошо. Результат теста на антитела к вирусу SARS-CoV-2 сегодня утром оказался положительным, что неудивительно.

Глава США продолжит соблюдать карантин, добавил О’Коннор.

ИА REGNUM напоминает, 30 июля стало известно, что президент США Джо Байдена сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Это подтвердил и сам глава государства, заявив о хорошем самочувствии и продолжении работы в условиях изоляции. Это его второе заражение коронавирусом. Ранее положительный тест он получил 21 июля. При этом сам Байден уверяет, что готов работать и в такой ситуации.

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