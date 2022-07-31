Вашингтон, , 19:47 — REGNUM Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор считает, что средства, выделяемые Украине в качестве помощи, на самом деле возвращаются обратно в США. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы не должны забывать о деньгах, — сказал Макгрегор. — Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины».

Он отметил, что «огромные суммы» оседают в Пентагоне в качестве компенсации вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в страны ЕС.

По его мнению, вернувшиеся деньги идут на оплату новой техники и оружия. Полковник назвал схему «замкнутым кругом» и «жульничеством».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макгрегор предположил, что европейская промышленность столкнётся с нехваткой газа и других попавших под санкции российских товаров, что приведёт к кадровым изменениям в правительствах и урегулированию отношений с Москвой.

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