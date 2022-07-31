Осло, 31 июля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Норвегию ждет впереди тяжелый год из-за роста цен на энергоносители на мировом рынке, заявил глава норвежского правительства Йонас Гар Стере в интервью телеканалу NTB.

Норвегия

«Мы понимаем, что вступаем в такой год, который потребует от нас многого», — заявил он.

Премьер-министр Норвегии добавил, что не все в стране еще поняли серьезность проблем, которые возникнут перед страной в ближайшее время. Тем не менее он выразил уверенность, что Норвегия располагает достаточными ресурсами, чтобы преодолеть кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля стоимость электроэнергии в Норвегии достигла рекордного уровня, который составил 4,22 норвежских кроны (около 25,46 рубля) за киловатт. Предыдущий рекорд по стоимости электричества был зафиксирован в декабре 2021 года, когда стоимость киловатта в королевстве составляла 3,95 кроны.