Обнинск, Калужская область, 31 июля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Офицер запаса военно-морских сил России, губернатор Калужской области Владислав Шапша 31 июля поздравил в социальных сетях защитников морских рубежей с Днём Военно-морского флота России. Особое уважение, благодарность и почтение калужский губернатор выразил ветеранам флота.

Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» Парад военных моряков-подводников в Обнинске

«Благодаря вашему мужеству, отваге и высочайшему профессионализму Россия остается великой морской державой!», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска, 31 июля, в городе состоялся парад, участниками которого стали военные моряки с атомных подводных лодок, которые проходят переподготовку в обнинском учебном центре ВМФ и ветераны флота всех поколений.