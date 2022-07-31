Анкара, , 19:24 — REGNUM В правительстве Турции 1 августа обсудят процесс отгрузки зерна с Украины. Об этом сообщает гостелеканал TRT Haber.

Вывоз зерна с Украины Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабинета министров отгрузку зерна с Украины и «продуктовую сделку».

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о высокой вероятности, что первый корабль с зерном покинет Украину 1 августа.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее министр обороны Турции Хулуси Акар отметил, что в рамках международной сделки с технической стороны всё готово для вывоза украинского зерна.

Сделка по зерну была достигнута 22 июля: под меморандумом поставили свои подписи российский министр обороны Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерреш.

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