Москва, , 19:11 — REGNUM Бывший гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс, у которого внезапно начали отниматься руки и ноги, госпитализирован в одну из европейских клиник. Об этом в своем Telegram-канале сообщила телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на жену Чубайса Авдотью Смирнову.

Анатолий Чубайс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чубайс в реанимации, — написала Собчак. — .. Состояние нестабильное».

Согласно словам самого экс-гендиректора «Роснано», которые привела телеведущая Собчак, он госпитализирован с диагнозом синдром Гийена-Барре в одну из больниц Европы.