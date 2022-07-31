Москва, 31 июля, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Бывший гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс, у которого внезапно начали отниматься руки и ноги, госпитализирован в одну из европейских клиник. Об этом в своем Telegram-канале сообщила телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на жену Чубайса Авдотью Смирнову.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«Чубайс в реанимации, — написала Собчак. — .. Состояние нестабильное».

Согласно словам самого экс-гендиректора «Роснано», которые привела телеведущая Собчак, он госпитализирован с диагнозом синдром Гийена-Барре в одну из больниц Европы.