Ставрополь, , 18:55 — REGNUM Глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о состоянии пострадавших 31 июля в ДТП в Петровском округе. Как доложил ему министр здравоохранения Владимир Колесников, которого губернатор субъекта РФ отправил на место происшествия, в тяжелом состоянии находятся два человека, в том числе подросток. Легкие повреждения получила 18-летняя девушка, в состоянии средней степени тяжести находятся двое мужчин возрасте 21 года и 29 лет.

Авария

«В тяжелом состоянии находятся мальчик 14 лет и 49-летняя женщина. Они в сознании, но у них серьезные повреждения — ожоги, переломы. Оказана первичная хирургическая помощь, проводится противошоковая терапия», — сообщил губернатор о состоянии пострадавших в ДТП.

Как отметил Владимиров, в ближайшие дни медики рассчитывают перевести тяжелых пациентов в медучреждения Ставрополя.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 31 июля в Петровском округе Ставрополья произошло ДТП. На трассе лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и пассажирская «Газель». После столкновения обе машины загорелись, погибли оба водителя и еще четверо пассажиров.

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