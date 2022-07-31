Двое пострадавших в ДТП на Ставрополье находятся в тяжелом состоянии
Ставрополь, 31 июля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о состоянии пострадавших 31 июля в ДТП в Петровском округе. Как доложил ему министр здравоохранения Владимир Колесников, которого губернатор субъекта РФ отправил на место происшествия, в тяжелом состоянии находятся два человека, в том числе подросток. Легкие повреждения получила 18-летняя девушка, в состоянии средней степени тяжести находятся двое мужчин возрасте 21 года и 29 лет.
Как отметил Владимиров, в ближайшие дни медики рассчитывают перевести тяжелых пациентов в медучреждения Ставрополя.
Как сообщало ИА REGNUM, днем 31 июля в Петровском округе Ставрополья произошло ДТП. На трассе лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и пассажирская «Газель». После столкновения обе машины загорелись, погибли оба водителя и еще четверо пассажиров.