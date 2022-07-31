Лондон, 31 июля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Лондонский «Челси», как сообщает издание Sport, готовится сделать каталонской «Барселоне» предложение по трансферу 25-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга.

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По информации источника, новый владелец «Челси» Тодд Бели посетил Барселону еще в начале месяца, чтобы обсудить возможность перехода нидерландского футболиста. «Сине-гранатовые» готов отпустить де Йонга, если поступит предложение в размере 70-80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ла Лиги 2021/22 Френки де Йонг принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

За «Барселону» Френки де Йонг выступает с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро.