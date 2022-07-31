Лондон, 31 июля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. 31 июля издание Daily Mail сообщило, что лондонский «Челси» согласовал условия личного контракта с 21-летним французским центральным защитником «Лестер Сити» Уэсли Фофаной.

Pixabay.com «Челси»

По информации источника, «Лестер Сити» готов расстаться с Фофаной, если поступит предложение в размере 70 миллионов фунтов. При этом главный тренер «лис» Брэндан Роджерс не намерен отпускать футболиста.

«Лестер Сити» выкупил Уэсли Фофану у «Сент-Этьена» 2 октября 2020 года за 35 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Уэсли Фофана из-за травмы голеностопа принял участие лишь в двенадцати матчах за «Лестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ренна».