Тегеран, , 18:48 — REGNUM Иран намерен в короткие сроки завершить переговоры по возобновлению ядерной сделки. Об этом рассказал глава иранской делегации на переговорах Али Багери Кани на своей странице в Twitter.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы предоставили другой стороне свои предложения и идеи, чтобы подготовить почву для быстрого завершения переговоров», — заявил он.

Багери добавил, что Тегеран тесно сотрудничает с европейскими партнерами по ядерной сделке, чтобы дать возможность Соединенным Штатам вернуться к соблюдению договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран полон решимости достичь прочного соглашения о возобновлении ядерной сделки. Он отметил, что заключение договоренностей зависит от позиции США.

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