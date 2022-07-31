Болонья, Италия, 31 июля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Итальянский «Болонья» находится в шаге от заключения с «Ромой» арендного соглашения по 27-летнему форварду сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Об этом 31 июля сообщил журналист Николо Скира.

Fclm.ru Элдор Шомуродов

По информации источника, в арендном соглашении также будет предусмотрена опция выкупа футболиста «Болоньей» за 9 миллионов евро.

За «Рому» Шомуродов выступает с 2 августа 2021 года после перехода из «Дженоа» за 18 миллионов евро. Контракт нападающего с «волками» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В прошедшем сезоне Шомуродов принял участие в 39 матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых набрал 10 (4+6) очков по системе гол+пас. Суммарно на поле футболист провел 1163 минуты.