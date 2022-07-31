Донецк, 31 июля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка: выпущено 10 снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке и Макеевке 11 снарядов калибра 155 мм.