ВСУ выпустили по Горловке еще 10 снарядов
Донецк, 31 июля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка: выпущено 10 снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке и Макеевке 11 снарядов калибра 155 мм.